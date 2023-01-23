『Keychron K1-N2-JIS ワイヤレスメカニカルキーボード【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 19時 28分に出品され03月03日 19時 28分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 型番：K1-N2-JIS

フルサイズ ロープロ 日本語配列 青軸 RGBバックライト アルミ筐体

ホットスワップには対応していません。

中古で購入しましたがこれじゃない感があったので処分します。

キーボード本体のみで付属品や箱は一切ありません。

動作や発光に関しては問題ないのを確認しております。







【製品概要】

Keychron K1 N2は、フルサイズのワイヤレスメカニカルキーボードで、日本語配列に対応しています。洗練されたデザインと高い機能性を兼ね備え、快適なタイピング体験を提供します。



【バックライト機能】

RGBバックライトを搭載しており、好みに応じてパターンをカスタマイズ可能です。暗い環境でも視認性が高く、スタイリッシュな印象を与えます。



【接続性】

BluetoothとUSB有線接続に対応しており、複数のデバイスと簡単に切り替えが可能です。デスク周りをすっきりさせるワイヤレス設計が魅力です。



- モデル: Keychron K1-N2-JIS

- タイプ: ワイヤレスメカニカルキーボード

- 色: ブラック

- キー配列: 日本語配列

- バックライト: RGBバックライト

- サイズ: フルサイズ

- 軸: 青軸







アルコール洗浄済み

写真に写っているものがすべてです。

あくまで中古品となりますのでご理解の上ご購入ください。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし