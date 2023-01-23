『本日午前中のみ★ミッフィー マカロンチェア【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 06時 17分に出品され03月23日 06時 17分に終了予定です。即決価格は11,699円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧くださりありがとうございます(*^^*)

★本日午前中で、一旦締め切らせていただきます★





耐荷重80kgで、大人でも座れる可愛い椅子です❁

写真の物は撮影用で、新品未開封のものをお送りします





miffy

ミッフィー

椅子 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>椅子・チェア>>>椅子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ミッフィー