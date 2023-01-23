『アップル(Apple) MBA130049 13インチMacBook Air【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 08時 25分に出品され04月20日 08時 25分に終了予定です。即決価格は61,600円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アップル(Apple) MBA130049 13インチMacBook Air 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M3チップ メモリ16GB 256GB SSD ミッドナイト



保証

AppleCare+

型番

CTOMBA130049

JAN

0409290557018 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 新品、未使用