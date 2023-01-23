『SONY TA-1070 1975年式 ヴィンテージ プリメインアンプ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 15時 43分に出品され03月28日 15時 43分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONYの70年代のプリメインアンプです。

パイロットランプがとてもエキゾチックで

インテリアとしても雰囲気あります。

ウッドの部分もほぼ無傷です。



PC→AUXで活用していますが

アナログアンプならでは優しい音色を奏でます。

レコード入力も正常です。



ボリュームがフェーダー式になっている所も

マニア心をくすぐります。



気になるガリも特に無くまだまだ現役で

ご使用いただけると思います。



メーカー スペック :



型式ステレオプリメインアンプ



<パワーアンプ部>

回路方式アンプダイレクトカップリング準コンプリメンタリーシンメトリーSEPP回路

ダイナミックパワー(IHF)70W(8Ω)

実効出力(両ch駆動)23W+23W(8Ω、1kHz)

20W+20W(8Ω、40Hz～20kHz)

出力帯域特性(IHF)10Hz～40kHz

高調波歪率0.5%以下(定格)

0.2%以下(1W時)

混変調歪率

(60Hz:7kHz＝4:1)0.5%以下(定格)

0.2%以下(1W時)

ダンピングファクター22以上(1kHz、8Ω)



<プリアンプ部>

Phono入力Phono1、2:2.5mV/47kΩ

Phono最大許容入力Phono1、2:70mV

PhonoSN比Phono1、2:70dB以上(入力2.5mV、Bネットワーク)

出力レベル/インピーダンスRec out1、2:250mV/13kΩ

ラウドネスコントロール

(Volume-30dB)+10dB(50Hz)

+3dB(10kHz)

トーンコントロールBass:±10dB(100Hz)

Treble:±10dB(10kHz)

フィルターHigh:5kHz以上、6dB/oct



<総合>

電源コンセント電源スイッチ連動:2系統

電源スイッチ非連動:1系統

合計500W

消費電力65W

外形寸法幅416x高さ120x奥行285mm

重量6.1kg 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>アンプ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー