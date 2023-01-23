『SONY TA-1070 1975年式 ヴィンテージ プリメインアンプ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 15時 43分に出品され03月28日 15時 43分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>アンプ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ソニー
dynaco MARK VI パワーアンプ ジャンク品 ペアです。
¥ 28600
DENON AVアンプ AVR-X1600H
¥ 14900
DENON デノン プリメインアンプ PMA-390RE
¥ 11375
DENON プリメインアンプ PMA-1500AE ジャンク品
¥ 12500
Marantz マランツ NR1711 音量ノブ訳あり
¥ 25092
YAMAHA Rev 500 エフェクター
¥ 13000
FiiO BTR7 Bluetoothレシーバー ストラップ付き
¥ 11000
Pioneer CLD-99S レーザー・ディスク/CDプレーヤー
¥ 10920
Cloudlifter CL-1 by Cloud Microphones
¥ 9653
【美品】BALMUDA スピーカーMO1A 充電式 バルミューダ ブラック
¥ 12870
VSA-AX10i 動作確認済 Pioneer マルチチャネルアンプ
¥ 14250
パイオニアプリメインアンプA-30
¥ 11500
美品 YAMAHA マイク ライン プリアンプ MLA7 8ch
¥ 11375
onkyo integra A-927 アンプ オンキョー
¥ 12500
ROTEL RA972 ステレオ インテグレーテッド アンプ
¥ 11115
4702-III BOSE プリメインアンプ ボーズ オーディオ機器 音響
¥ 12950
Sansui プリメインアンプ AU-607
¥ 9750
BOSEボース Freespace IZA190-HZ アンプ
¥ 12870
落札価格9360円
845 入札履歴
終了
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