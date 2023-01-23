『【未使用】TUMI『ケリー』スリング ボディバッグ レザー仕様【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月14日 17時 17分に出品され05月14日 17時 17分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 海外アウトレットより個人輸入したTUMIケリー スリング ボディバッグの高級感あるレザー仕様です。



スタイル番号：232399D

参考価格 41,800円（TUMI直販）



コレクションの特徴であるミリタリー感を保ちつつ、フロントにあしらわれたブラックレザーとガンメタルジッパーのハイライトでより洗練されたデザインに仕上げました。

機能について

耐久性が高く、洗練されたカジュアルな「ケリー」スリングは、ご旅行の際にも、日常使いでも、便利にご使用いただけます。サイドもしくは、トップから、メインコンパートメントにアクセス可能です。携帯電話や定期などの収納に便利なマグネット付きクイックアクセスポケットを装備。



主素材:レザー

高さ：34.5cm 幅：15 cm 奥行き：12.75 cm

外装：

ファスナーによる開閉

フロントのファスナーポケット

ファスナーポケット（バッグ上部）

カラビナなどの取り付けが可能なウェビングのついたファスナーポケット（バッグ下部）

携帯電話や定期などの収納に便利なクイックアクセスポケット

内装：

ファスナーポケット

キーリーシュ



※私の出品商品は正規店での購入品ではありません。細かな点で製品仕様の違いがある場合がありますので予めご了承ください。初期不良を除き返品はお受けできません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【未使用】TUMI『ケリー』スリング

ボディバッグ

レザー仕様