『MPG Z390 GAMING PRO CARBON 動作確認済み【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 09時 05分に出品され03月08日 09時 05分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

MPG Z390 GAMING PRO CARBON (中古)



【状態】

中古品

動作確認済み

箱あり



【注意事項】

・中古品のため、細かな傷や汚れがある可能性があります

・ご理解いただける方のみご購入ください



【付属品】

基本的に写真通りです 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>マザーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エムエスアイ