『YAECA LIKE WEARモッズコート 34【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 01時 32分に出品され03月04日 01時 32分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 YAECA LIKE WEARのモッズコートです

サイズは34

色はオリーブ

5年程前に購入しました

着用感はありますが、まだまだ着れるかと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ヤエカライクウェア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ YAECA

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WEARモッズコート 34