『【Jabra 】Evolve2 65 箱付き【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 07時 57分に出品され03月22日 07時 57分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 写真のものが付属品の全てです。

商品の状態は写真にてご確認ください。

※箱には凹みがありますが、本体はほぼ未使用。

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【高音質】

JabraのEvolve2 65は、優れたBluetoothオーディオパフォーマンスを提供し、クリアな音質での通話や音楽鑑賞が可能です。



【長時間使用可能】

最大37時間のバッテリー寿命を誇り、長時間の使用にも対応。仕事やゲームに最適です。



【快適な装着感】

快適なノイズアイソレーションデザインにより、周囲の音を遮断し、集中力を高めることができます。



- ブランド: Jabra

- モデル名: Evolve2 65

- バッテリー寿命: 最大37時間

- マイク技術: 3マイク技術

- デザイン特徴: 快適なノイズアイソレーションデザイン



---------------- 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジャブラ