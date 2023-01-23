『SONY VLOGCAM ZV-1 予備バッテリー、充電器、ライト付き【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 11時 22分に出品され03月16日 11時 22分に終了予定です。即決価格は25,300円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONY VLOGCAM ZV-1です。室内で数回しか使っていないため目立った傷や汚れはありませんでした。保証書入っております。

予備バッテリー、バッテリー充電器、ライトのセットとなります。バラ売り不可。

質問ありましたらコメントまでよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし