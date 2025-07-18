『ヨギーニフード100 新品未使用未開封 3味 21袋 1箱分【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 13時 10分に出品され03月20日 13時 10分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヨギーニフード100

新品未使用未開封

21袋1箱分

ストロベリ×10

賞味期限2025.10.23

フルーツミックス×10

賞味期限間2025.11.13

紅芋パンプキン×1

賞味期限2025.07.18



秋のダイエット継続しましょう！ 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>ダイエット食品>>>ダイエットフード 商品の状態: 新品、未使用