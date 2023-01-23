『【新品同様】Behringer BX4500H 450W ベースヘッド【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 16時 37分に出品され03月23日 16時 37分に終了予定です。即決価格は18,308円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Beringerの大出力ベースアンプUltrabass BX 4500hを出品します。

450W/4Ωの大音量です。



写真でもお分かりの様にとても綺麗な状態で新品購入時の取説を含む書類やフットスイッチが付いております、フットスイッチは専用箱に入れ梱包材にはめ込んであります。

また元箱もあり梱包材も購入時のものが付きます。



出音は全く問題なく大迫力でスタジオや小規模のライブハウスだったら目盛り２位で充分な出力を得られます、野外でも生音で行けるでしょう。

操作系でガリはありません、又、UltrabassやDEEP、Bright等のプッシュスイッチも音の変化が確認出来ます。



クロネコヤマト140サイズ着払いで送ります。直接引取りで大音量の出音確認も可能です。（要予約：埼玉県行田市）



取説はこのサイトで見れます。

https://mediadl.musictribe.com/media/sys_master/hc3/h3b/8849966563358.pdf



カラー...ブラック

重量...本体15kg 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 未使用に近い