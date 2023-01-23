『【新品同様】Behringer BX4500H 450W ベースヘッド【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 16時 37分に出品され03月23日 16時 37分に終了予定です。即決価格は18,308円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|未使用に近い
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落札価格18308円
830 入札履歴
終了
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