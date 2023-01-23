『テーラーメイド SIM2MAXOS 6〜9・PW 5本セット カーボンS【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 06時 36分に出品され03月08日 06時 36分に終了予定です。即決価格は18,040円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 飛距離とつかまりの飛び系アイアンの

6番からPWの5本セット。



SIM2 MAX IRONSの基本性能をベースの「OS」（オーバーサイズ）アイアン。ワイドなフェースと厚いソールを配したことで低重心化を推進。

「より遠くへ飛ばす」ことを最大限に追求するSIM2 MAX OSアイアン。



モデル：SIM2 MAX OS

シャフト：TENSEI BLUE TM60(JP) 5本セット

フレックス：S

本数：5

番手：6-9 PW

キックポイント：中調子

利き手：右



７番のソケット部にわずかに浮きがあります。

あくまでも中古品という事を理解のうえ

ご検討宜しくお願い致します。



シリーズ...SIM2

モデル名...2 MAX・OS

硬さ...S(M-43/S-1)

利き腕...右

セット本数..5本 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: テーラーメイド