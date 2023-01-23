『iPhone 12 Pro 本体のみ SiMなし【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 09時 58分に出品され03月20日 09時 58分に終了予定です。即決価格は23,400円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iPhone 12 Pro 本体のみ SiMなし



目立った傷や汚れはありませんが、側面に多少の傷があります。作動は問題ありません。

カラー：シルバー

容量：256GB





シリーズ···iPhone



機種名···iPhone 12 pro



カラー···シルバー



容量···256GB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル