『PING TOUR 173-55 S ドライバーシャフト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 18時 08分に出品され03月16日 18時 08分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PING TOUR 173-55

フレックスS

私に合わず、グリップもキレイです。

中古ですので、ご理解の程、よろしくお願いします。



値下げ交渉はお断りします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ピン