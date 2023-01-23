『PING TOUR 173-55 S ドライバーシャフト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 18時 08分に出品され03月16日 18時 08分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ピン
タイトリスト用ユーティリティシャフト テンセイCKPROオレンジHY80S
¥ 9750
ping ドライバー用 DIAMANA D-limited 60S 335
¥ 12285
PING ピンG430 SFT ドライバーヘッドのみ 10.5 度
¥ 17250
TPコレクション パター 33インチ モデル:DUPAGE テーラーメイド
¥ 7020
Titleist 915F フェアウェイウッド 3, 5番 レフティ
¥ 9360
【工房専用モデル】プロギア TUNE 5W シンカグラファイト ZINGER4
¥ 10326
PING TOUR 2.0 CHROME 85 S 4U
¥ 9360
TaylorMade ステルス2 FW 3W TourAD CQ 6 S 新品
¥ 14650
PARADYM Ai SMOKE トリプルダイヤ MAX 9.0° ヘッド単体
¥ 35022
【ジャンク品】TaylorMade Qi10ドライバー 9.0度 ヘッドのみ
¥ 11050
ビックバーサ BIG BERTHA キャロウェイ レフティ アイアン
¥ 13000
PING TENSEI 1K Blue 60S シャフト スリーブ 1W
¥ 12500
男性用初心者ゴルフクラブセット【1088】
¥ 10920
ヤマハ rmx116 ドライバー 10.5 フレックスS
¥ 7410
【希少】Titleist T100S アイアン 48度
¥ 10725
スリクソンZX5MKII LS 9.5°
¥ 19380
【美品】ツアーAD VF 5S キャロウェイスリーブ
¥ 13500
キャロウェイ パラダイム Ai SMOKE HL アイアン
¥ 58650
落札価格7020円
22 入札履歴
終了
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