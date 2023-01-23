『★正規品★リモワ RIMOWA★エッセンシャル CABIN スーツケース 4輪★【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 06時 36分に出品され03月08日 06時 36分に終了予定です。即決価格は42,042円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正規品★リモワ RIMOWA★エッセンシャル CABIN 機内持込可スーツケース



商品説明



■ ブランド・商品名



ブランド：リモワ RIMOWA



モデル ：エッセンシャル



商品情報：Cabin スーツケース 4輪



型 番：832.53.57.4





■ 仕 様



サイズ：39cm×55cm×24cm（車輪・取っ手含む）



重 量：約3.3kg前後



容 量：36L前後（2-3日間用）



カラー：シトロンイエロー（廃盤カラー）



素 材：ポリカーボネイト



ロック：TSA搭載ダイヤルロック（000に設定）



付属品：ディバイダ―、説明書等



製造年：2022年製



国内定価：143,000円



管理番号：264222





■ コンディション



外装 SA−Aランク

推定使用回数2−3回。小傷・スレなど。



内装 SA−Aランク

推定使用回数2−3回。スレ・汚れなど。



カラー...イエロー

キャリーケースサイズ...S(〜3泊)

特徴...機内持ち込み可、ハードケース、TSAロック付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: リモワ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ★正規品★リモワ

RIMOWA★エッセンシャル

CABIN

スーツケース

4輪★