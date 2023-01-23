『Ｈ−7 ピンクハウス キナリ系薔薇柄 段々ワンピース 豪華なピコフリル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 10時 18分に出品され03月27日 10時 18分に終了予定です。即決価格は29,640円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ピンクハウス

キナリ系に薔薇柄

段々ワンピース

胸元のリボンは安全ピンでとめています。



直し有

☆袖と襟元を取外でサンドレスにリメイクしています。

☆肩紐はピコフリルを利用しています。長さが調節ができるように長めにしています。

☆胸元にもピコフリルを足しています。胸元と背中部分に緩くゴムを入れています。



目立つ汚れは無いと思います少し使用感が有りますのでご理解頂けましたらご検討宜しくお願い致します。

サイズは画像を参考にして頂けましたらと思います。



自宅保管していましたのでご理解頂けましたらご検討宜しくお願い致します



柄...花柄



シルエット...ティアード 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ピンクハウス

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Ｈ−7

ピンクハウス キナリ系薔薇柄 段々ワンピース 豪華なピコフリル