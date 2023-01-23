『Dior ロゴ スウェットシャツ L 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 13時 56分に出品され03月22日 13時 56分に終了予定です。即決価格は16,770円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

Diorは、ラグジュアリーファッションの代名詞であり、洗練されたデザインと高品質な素材で知られています。このスウェットシャツは、Diorのアイコニックなロゴを使用し、スタイルとエレガンスを兼ね備えています。



【ユニークなデザイン】

ロゴの上に配置された安全ピンのデザインが特徴的で、シンプルながらも個性的な印象を与えます。カジュアルなスタイルにアクセントを加えるアイテムとして最適です。



【快適な着心地】

100%コットン素材を使用しており、柔らかく快適な着心地を提供します。日常使いから特別な場面まで幅広く活躍する一着です。



- ブランド: Dior

- 色: 黒

- 素材: 100% コットン

- サイズ: L

- デザイン: ロゴ刺繍と安全ピンのデザイン

- 製造国: イタリア



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Dior

ロゴ

スウェットシャツ

L

黒