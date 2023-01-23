『wtaps ダブルタップス フリースパーカー ビッグロゴ ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月18日 12時 42分に出品され05月18日 12時 42分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✴️商品情報T

・ブランド： wtaps ダブルタップス

・色柄： 黒 ブラック

・サイズ表記： S 1サイズ

・素材：コットン ポリエステル

・状態：目立った傷や汚れ等ありません

・特徴：ロゴ フリース 19aw



✴️サイズ詳細 （単位：cm）

・肩幅-52

・身幅-55

・袖丈-58

・着丈-65



【お値下げについて】

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管理番号220 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ wtaps

ダブルタップス フリースパーカー ビッグロゴ ブラック