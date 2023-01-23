『MacBook Pro 2018 Core i5 13インチ 充放電回数72回【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 22時 29分に出品され04月06日 22時 29分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとモデル】

AppleのMacBook Proは，洗練されたデザインと高性能を兼ね備えたノートパソコンです。スペースグレーのボディは，スタイリッシュでプロフェッショナルな印象を与えます。



【キーボードと使いやすさ】

日本語配列のキーボードが搭載されており，快適なタイピングを実現します。バックライト機能もあり，暗い場所でも作業がしやすいです。



【状態と付属品】

元の箱も付属しています。充電器とケーブルも付属しています。主観では，目立つ傷など無いと思います。写真では分かりづらいですが，画面上部のゴムに劣化が見られます。クリーンインストールしており，購入後すぐに使用可能です。充放電回数72回。キーボードシリコンカバーを付けています。



- ブランド：Apple

- モデル：MacBook Pro 2018 13インチ

- 色: スペースグレー

- プロセッサ名：Intel Core i5

- プロセッサ速度：2.3GHz

- メモリ：8GB

- バッテリー：充放電回数 72回



どうぞ宜しくお願いいたします。ご検討のほど，宜しくお願いいたします。見落としなどあるかもしれませんが，現状優先ででお願いいたします。ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル