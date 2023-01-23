『MacBook Pro 2018 Core i5 13インチ 充放電回数72回【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 22時 29分に出品され04月06日 22時 29分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アップル
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落札価格22000円
523 入札履歴
終了
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