『【新古品】ボーズ Bose Ultra Open Earbuds ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 13分に出品され03月12日 23時 13分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新古品】



10月上旬に新品で購入したのですが、Huaweiの製品の方が好みだったので3回ほど使用し、出品に至りました。



ボーズ Bose

Ultra Open Earbuds

ウルトラオープン イヤーバズ

ワイヤレスイヤホン

bluetooth ブルートゥース

カラー：ブラック

国内正規品

（伏せてありますが、シリアルナンバーで国内にてメーカー保証が適用されます）



※誠に申し訳ありませんが、値引き交渉はご遠慮ください。



ボーズ モデル名...Ultra Open Earbuds 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ボーズ