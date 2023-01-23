『【送料無料】シャープ 32V型 液晶テレビ AQUOS LC-32R5【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 17時 17分に出品され04月18日 17時 17分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用感の少ない美品です(^^)



アルコールで清掃済み、動作確認済みです！



ペット、喫煙者いません！



【商品説明】

シャープ 32V型 液晶 テレビ

AQUOS LC-32R5-B

ハイビジョン ブルーレイレコーダー内蔵 2011年製



画面サイズ 32 インチ

ディスプレイタイプ 液晶

接続技術 USB

商品の重量 13 キログラム

表示画素数：1366X768, チューナー形状：一体型

D端子(入力)：D5X1, PC入力：D-Sub, 通信端子：LAN, カードスロット：なし

インターネット：対応, ワイヤレス機能：なし, 音声出力：5W+5W, 番組表：あり(EPG名不明)

シリーズ名：LC-32R5, カラーバリエーション：あり, リンク機能：あり, 記録媒体：HDD(外付)/BD/BDXL, ハイビジョン対応：ハイビジョン

3D映像：非対応, 3D映像表示方式：非対応, 付属3Dグラス：なし 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 32～37インチ