『極美品 ローラアシュレイ ロングワンピース ノースリーブ ボーダー 船 L相当【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 11時 38分に出品され04月23日 11時 38分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム

LAURA ASHLEY ローラアシュレイ

ワンピース ロングワンピース マキシ丈 ロング丈

ギンガムチェック 船 シップ 町 タウン

Aライン フレア ベルト

ノースリーブ 春夏

ネイビー ホワイト ピンク

uk12 L相当





○サイズ

肩幅 35cm

身幅 45cm

着丈 107cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



相当サイズで提案しておりますので、実寸をご確認ください。





○状態

目立った傷や汚れ等なく、まだまだ綺麗にご着用いただけます。



○カラー

画像参照



○付属品

ベルトは社外品でお付けしています。

コーディネートでご使用ください♪



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号

04-24-5-85 20482810MY1395214589

シルエット...フレア

季節...オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ローラアシュレイ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 極美品 ローラアシュレイ ロングワンピース ノースリーブ ボーダー 船 L相当