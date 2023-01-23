『グレー プラスチック製 椅子 二脚 LOWYA【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 02時 53分に出品され05月01日 02時 53分に終了予定です。即決価格は10,452円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 引越しに伴い、椅子のみ出品します。椅子は二脚セットです。

2024年の8月に買いました。



LOWYA

ダイニングテーブルセット 2人掛け（3点） 丸テーブル コンパクト [幅75]【公式】LOWYA（ロウヤ）家具・インテリアのオンライン通販 https://www.low-ya.com/goods/S_S200308 #LOWYA



【シンプルでスタイリッシュ】

この椅子は、シンプルで現代的なデザインが特徴です。どんなインテリアにもマッチし、使いやすさを追求した形状になっています。

狭い場所でもコンパクトに置けます。



【耐久性のある素材】

プラスチック製の座面と金属製の脚により、耐久性が高く、長期間使用できます。軽量で移動も簡単です。



【快適な座り心地】

背もたれ付きのデザインで、快適な座り心地を提供します。食事や仕事、リラックスする際にも最適です。



- 色: グレージュ

- 素材: プラスチック

- 脚の素材: 金属

- デザイン: シンプルなデザイン

- 形状: 背もたれ付き

- スタイル: 現代的なスタイル 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>椅子・チェア>>>椅子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロウヤ