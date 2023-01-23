『【美品】FIRST DOWN パネルショートダウン メンズSサイズ 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 08時 27分に出品され03月21日 08時 27分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■ブランド

FIRST DOWN | ファーストダウン



■アイテム 1720

FIRST DOWN パネルショートダウン

メンズSサイズ ブラック 黒

ダウンジャケット 大きめサイズ



■サイズ

表記：S

着丈：約68cm

身幅：約54cm

肩幅：約46cm

袖丈：約62cm



171cmの普通体型の男性でちょうど良いぐらいのサイズ感です。



※平置き実寸。

※多少の誤差はご容赦下さい。

着画はお断りいたします。



■状態

目立った傷や汚れはなく気持ち良く着用して頂ける商品です。ペット、タバコなしです＾＾

◎素人検品なので見落としがあるかもしれません。写真でご確認の上、気になる所があればご気軽にコメントでご質問下さい＾＾



■配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご覧いただきありがとうございます。

即購入歓迎致します。お値引きも可能な範囲で承っております。ご気軽にご相談下さい♪

購入前に気になることがあればお気軽にコメント下さい。



－－－－－－－－－－－－－－－－－



■ご確認事項

・商品の多くはused品となっております。ご理解の上、ご購入お願いいたします。

・商品の状態は、お写真にてご確認をお願いいたします。

・商品画像はあくまでもスタイリング例です。小物などは同梱されませんのでご了承ください。

・箱や保存袋、付属品は付きません。付く場合はその都度、商品説明欄に特記いたします。

・商品説明に記載のない大きなダメージがあった場合は評価前にお知らせください。すぐに対応させていただきます。

・発送は簡易梱包になりますので、衣類などは畳み皺ができることがあります。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ファーストダウン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】FIRST

DOWN

パネルショートダウン

メンズSサイズ

黒