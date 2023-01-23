『【数量限定！】三菱鉛筆 クルトガ DIVE KURUTOGA クルトガダイブ2本【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 21時 15分に出品され03月04日 21時 15分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【数量限定！】色違い2本まとめ売り

「クルトガ」最上位モデル「クルトガダイブ KURUTOGA DIVE」0.5mm



こちらは、保管時の状態により、パッケージや外箱に多少の傷や凹みが生じている場合がございます。中身には問題ございません



こちらの商品は、

三菱鉛筆の「クルトガ DIVE」シリーズから、人気の2色セットとなっています。セット内容は、カスケードブルー（CCブルー）とムーンナイトブルー（MNブルー）の2本のシャープペンシルです。



•カスケードブルー（CCブルー）: 爽やかなブルーが特徴で、クールで落ち着いた印象を与えます。

•ムーンナイトブルー（MNブルー）: 深い夜空をイメージした、シックで上品なブルーです。



どちらもクルトガの特徴である「芯が均一に削れる」メカニズムを搭載し、常にシャープで美しい文字を書くことができます。また、高級感のあるデザインと持ちやすいグリップで、長時間の筆記にも最適です。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>文房具・事務用品>>>筆記具 商品の状態: 新品、未使用