『ボッテガヴェネタ Bottega Veneta ブルゾン 48 sullen【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 22時 23分に出品され03月04日 22時 23分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅···46cm

身幅···55cm

袖丈···63cm

着丈···67cm



素材···ナイロン



カラー···ブルー



着用機会が少ないため、出品いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ボッテガヴェネタ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ボッテガヴェネタ

Bottega

Veneta

ブルゾン

48

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