『Carhartt 93年製 Detroit Jacket【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 09時 58分に出品され04月13日 09時 58分に終了予定です。即決価格は20,145円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】



・Carhartt



・カーハート















【特徴.品番】



・6BLJ



・星タグ



・ CRAFTED WITH PRIDE IN USA



・93年製



・2月製造



・ZIP:YKK













【素材】



・SHELL: COTTON100％



・LINING: ACRYLIC60%

POLYESTER40％

















【カラー】



・カーキ



















【表記サイズ】



・40







【実寸サイズ】



着丈64cm

胸囲61cm

肩幅51cm

袖丈61cm



実寸での表記は実際とは異なる場合があるかもしれません。























【状態】



・全体的にやや汚れ等ございますが

そこまで大きな汚れ等もなく、

良い雰囲気のused感です！





目に見えるUSED感以外にも、中古品ということで注意を払っても気が付かない小さなダメージ、わずかな汚れなどがある恐れがありますのでご了承ください。



古着、ヴィンテージ品に対するご理解の無い方、状態を気にする神経質な方は購入をご遠慮頂きますようお願い致します。











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常田大希 l.l.bean patagonia north face 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Carhartt

93年製

Detroit

Jacket