『コーチ バッグ F58327【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 10時 45分に出品され04月03日 10時 45分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コーチ F58327



輸入ブランド販売店にて購入。



目立った傷等は無いと思います。



付属品等ございません。(ショルダーなし)



※状態は綺麗だと思いますが、中古品という事を

ご理解お願いいたします。



※簡易包装予定 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ コーチ バッグ F58327