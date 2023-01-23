『☆フォクシーニューヨークワンピースピンク希少42☆【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 28分に出品され03月12日 17時 28分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お目に留めていただきありがとうございます。トラブル回避の為、大変恐れ入りますがご購入、コメントをいただく際はプロフィールのご確認よろしくお願いいたします。





フォクシーニューヨークのワンピースです。

お色はピンク系です。



サイズ42

身幅約43cm

総丈 約94cm





中古品ですので多少の使用感はございますが目立った汚れや難点は見当たりません。

あくまでも一度人手に渡ったお洋服ですので万一些細な見落としがありましてもご購入後のキャンセル、返金、返品、クレーム対応はできません。あらかじめご了承の上ご購入をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フォクシーニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ ☆フォクシーニューヨークワンピースピンク希少42☆