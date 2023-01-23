『美品 Patagonia デズロンジャケット マウンテンパーカー Sサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月02日 23時 56分に出品され03月02日 23時 56分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 patagonia パタゴニア

デズロンジャケット ナイロンジャケット

型番 STY27786 Sサイズ



こちらは購入してから５回ほどの着用で良い状態です。



肩幅···45cm

身幅···54cm

袖丈···64cm

着丈···70cm



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 Patagonia

デズロンジャケット マウンテンパーカー Sサイズ