『CANADA GOOSE ダウンジャケット XS/T カムループス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 08時 08分に出品され03月05日 08時 08分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

CANADA GOOSEは、極寒の環境でも耐えられる高品質なダウンジャケットを提供することで知られています。特にアークティックプログラムに基づいた製品は、厳しい寒さに最適です。



【機能的なデザイン】

このジャケットは、複数のポケットを備えており、実用性が高いです。また、フード付きのデザインは、風や寒さからしっかりと保護します。



【スタイリッシュな外観】

シンプルで洗練された黒のデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすく、季節を問わず活躍します。



- ブランド: CANADA GOOSE

- 色: 黒

- サイズ: XS/TP

- 製造国: カナダ



札幌のフリークスストアで購入しました。

初期のモデルになります。

破れなどはありませんが、襟・袖に若干擦れがございます。

神経質な方はご遠慮下さい。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CANADA

GOOSE

ダウンジャケット

XS/T

カムループス