『レオ様専用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 07時 42分に出品され03月20日 07時 42分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド名】Kaikai Kiki Takashi Murakami カイカイキキ 村上隆

【品名】パンダ リュック バックパック キャラクター ぬいぐるみ 人形 Panda backpack bag

【実寸】

横幅：25cm 縦幅:38cm 奥行:12cm

※cherry-fukuokaにて新品購入、1度子供の撮影に使用自宅保管の美品です。

※在庫2つあります、双子ちゃんにどうですか？(出品は1つのお値段です) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: カイカイキキ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ レオ様専用