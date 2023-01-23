『ほ様 専用ZETA SL メンズ サイズS【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 22時 27分に出品され03月25日 22時 27分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 廃盤したzetaSLになります。

とてもかっこいいシルエットだと思います。

3年ほど前に購入しました。

たまーに着用した程度です。(10回くらい)



sサイズですが日本サイズですとMサイズ相当となります。目立った汚れなどはないように見えますが、主観の問題になってしまうのでやや傷、汚れありにしております。

バードエイドはございません。

値段交渉お受けいたします。



よろしくお願い致します。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ほ様 専用ZETA

SL

メンズ

サイズS