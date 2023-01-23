『G.D.st JAIL｜モッズコート ジョジョの奇妙な冒険/M/graniph【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 16時 38分に出品され04月19日 16時 38分に終了予定です。即決価格は12,490円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 G.D.st JAIL｜モッズコート

ジョジョの奇妙な冒険/ストーンオーシャン/グリーン/M/graniph



10/1発売



サイズM



【ユニークなデザイン】

このモッズコートは、バックにカラフルな刺繍が施されており、個性的なスタイルを演出します。



【機能性】

前面には2つのポケットがあり、実用性も兼ね備えています。オープンフロントのデザインで、着脱も簡単です。



【スタイリングの幅】

カラフルな裏地が特徴で、コートを開けた時にもおしゃれ感を演出します。Tシャツやデニムとの相性も抜群です。



・定番のM-65モッズコートにグラフィックを施した、３WAY仕様のアウター。

・アウター、ライナーそれぞれ1枚でさらっと羽織ることもできる万能アイテム。

・ライナー単体で着用する際は総柄面が表になるようデザインし、一味違う着こなしで着用できます。

・アウターとライナーを合わせれば本格的な冬用アウターとしても活躍します。

・袖口のベルトはゴム入りで大きく調整が可能、ウェストドローコードと合わせてシルエットの変化を楽しめます。

・フィッシュテールのスナップボタンなど、M-65の細かなディティールを再現しています。

・刺繍加工

・ライナーは柄の見え方に個体差があります。





ご覧いただきありがとうございます。

サイズ間違えで購入のため手放します。

未開封未着用。



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: デザインティーシャツストアグラニフ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ G.D.st

JAIL｜モッズコート ジョジョの奇妙な冒険/M/graniph