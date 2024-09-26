『LOHEN Nylon 2way Carabiner TOTE BAG (M)【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 08時 59分に出品され04月04日 08時 59分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOHEN Nylon 2way Carabiner TOTE BAG (M)



2024年6月のLOHENの受注販売で購入。

2024/9/26に届きました！



袋から出してしまいましたが、新品未使用です！



出品に至った理由は、

本当は黒が欲しく売り切れてしまった為グレーを購入しましたが、黒が再販になり購入できたため。



price→ 13,200円



color→GREY



size 縦43横35



素材→ 表地ポリエステル 100

裏地ポリエステル 100





◯あくまでも自宅保管ですので、ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。



◯コンパクトに小さく折りたたみますので、たたみジワや折りジワが必ずできます。梱包した状態（畳んだ状態）で保管してますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOHEN

Nylon

2way

Carabiner

TOTE

BAG

(M)