『マーガレットハウエル ニット ベスト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 21時 53分に出品され03月21日 21時 53分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き、ありがとうございます。



2024年8月店舗購入しております。

数回着用しておりますが、毛玉や汚れ等無く大変綺麗な状態です。



35200円の商品です。



着丈61cm

身幅45cm



柔らかな素材で、着心地も良いです。

合わせやすいライトグレーで、年中お使い頂けます。



どうぞ宜しくお願い致します。





カラー···グレー

素材···コットン

ネック···Vネック

季節···オールシーズン



#マーガレットハウエル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マーガレットハウエル

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ マーガレットハウエル

ニット

ベスト