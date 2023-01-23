『Ground Y Chainsaw man handle necklace【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 19時 53分に出品され04月04日 19時 53分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 購入したものの、もったいなくて使用していません。

このまま使わないのでお譲りします。







Collaborate Collection



無骨な印象の太いチェーンでヨウジヤマモトらしいディティールで作られた、作中に登場するデンジがチェンソーマンに変身する際に引っ張るチェンソーの引手をイメージしたロングネックレスです。モードスタイルにぴったりのネックレスをチェンソーマンの世界観に合わせて是非お楽しみください。



素材···シルバー925





#チェンソーマンコラボ

#チェンソーマン

#CHAINSAWMAN

#ヨウジヤマモト

#グランドワイ

#GroundY

#ハンドルネックレス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: グラウンドワイ

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ Ground

Y

Chainsaw

man

handle

necklace