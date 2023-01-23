『新品未使用 On THE ROGER Clubhouse Low 28cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 03時 13分に出品され03月31日 03時 13分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 THE ROGER Clubhouse Low



新品未使用タグ、箱付き。国内正規販売店購入、確実正規品です。



White | Sand



ロジャー クラブハウス：THE ROGERファミリーの​​​​​中でも​​​​​特に​​​​​デザインを​​​​​効かせた​​​​​モデル。​​​​​

大胆で​​​​​ノスタルジックなルックに、​​​​​一日​​​​​中心地​よく​​​​​過ごすための​​​​​最新テクノロジーを​​​​​忍ばせました。​​​​​



※この​​​​​製品は​​​​​競技用テニスシューズでは​​​​​ありません。



メインカラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: オン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品未使用

On

THE

ROGER

Clubhouse

Low

28cm