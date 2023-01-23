『【フランス製】 agnes b. ベロア テーラードジャケット ブラック 48【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 06時 17分に出品され03月27日 06時 17分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

agnes b

アニエスベー

定価 約80000円



【状態】

右襟に擦れがあります（写真5枚目参照）が、目立つ傷や汚れ強い毛羽立ちなどは無く、まだまだ着用していただけます。



・サイズ

・着丈 約74cm

・肩幅 約45cm

・袖丈 約63cm

・胸囲平置き 約49cm



【素材】

表地 綿 ベロア

裏地 ポリエステル



【裏地】

総裏



【ストレッチ】

なし



【メインカラー】

ブラック 黒 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アニエスベー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【フランス製】

agnes

b. ベロア

テーラードジャケット ブラック 48