『陰山モデル ビジネスバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 10時 44分に出品され03月04日 10時 44分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

ノートパソコンケース付きで、ビジネスシーンにピッタリです。

ポケットがたくさんついており、ペンやノートなど小物の収納にも優れています。



大容量で1-2日の出張にもちょうどいいサイズです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マンハッタンパッセージ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 陰山モデル

ビジネスバッグ