『★1111 フェリージ ウエストバッグ ボディバッグ 427 ナイロン ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 11時 22分に出品され04月19日 11時 22分に終了予定です。即決価格は12,415円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★ブランド

Felisi フェリージ 427



★サイズ (実寸)

タテ：約17 センチ

ヨコ：約40 センチ

マチ：約8 センチ

※購入前に必ずご確認くださいm(__)m



★カラー

黒 ブラック



★状態

•やや使用感はあるもののこれからも十分にお使いいただける商品です。目立った傷、汚れありません。



•内側に多少の汚れあります。



•細かな擦れ、小キズあります。



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状態をご理解いただいたうえでこれからご愛用頂けると幸いです(*^^*)✨





★アイテム

ウエストバッグ ボディバッグ

メンズ レディース



★素材

ナイロン レザー



★購入場所

ブランドリユース店 大手リサイクルショップ

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

真贋鑑定済商品となりますので、ご安心ください。





★注意事項



古着のアイテムですので、ご理解の上ご購入をお願い致します。



また、気をつけて検品はしていますが、人の目で確認しておりますので見落としなどがあるかもしれませんが、ご了承ください。



気持ちの良い取引ができるよう心がけております！



なにかご不明な点などございましたらコメント欄に書き込んでください！



★お値下げについて

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管理番号1242/038/060726 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェリージ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ★1111

フェリージ

ウエストバッグ

ボディバッグ

427

ナイロン

ブラック