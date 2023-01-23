『レペット repetto 40 赤 エナメル バレエシューズ パンプス カミーユ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 06時 46分に出品され03月17日 06時 46分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 repetto レペットパンプス赤 レッド 40

【サイズ】40 25.3cm 大体25cm程度です。

ヒール約3cm

【状態】極美品

使用感がほとんどないきれいな一品です❤︎



素材 牛革（靴裏はラバー仕様です）

定価44,000円です。



あくまで自宅保管ですのでの神経質な方はご遠慮下さい。



発送商品における、紛失破損、未着などは、責任は、追いかねます。

ご了承いただきました、商品の返金、返品は

おことわりさせていただきます。



クレーム、返品等は対応しかねます。

＊少しでも商品に不安を感じる方、神経質な方、完璧な商品をお求めの方は購入をお控え下さい。よろしくお願いいたしますm(__)m

プロフ読んでくださいね。^ ^ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ダンス・バレエ>>>バレエ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25cm ブランド: レペット