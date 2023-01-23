『LOVELESS ラブレス 黒 ジャケット フード付き 袖ニット Mサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 19時 28分に出品され03月03日 19時 28分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このジャケットは、シンプルでありながら洗練された黒のナイロン素材で作られています。フード付きのデザインは、寒い季節に最適です。



【快適な着心地】

ケーブル編みのニット袖が特徴で、暖かさと快適さを提供します。アウターとしてだけでなく、インナーとしても活躍します。



【多用途】

カジュアルな日常使いから、アウトドア活動まで幅広く対応可能なアイテムです。



- 色: 黒

- デザイン: フード付き

- 袖: ケーブル編みのニット袖

サイズ M



ご覧いただきありがとうございます。

4年ほど前に購入し数回しか着用していません。



写真の追加やご質問などがありましたら気軽にコメント下さい^⁠_⁠^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラブレス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LOVELESS

ラブレス 黒

ジャケット

フード付き 袖ニット Mサイズ