『YAMAHA HPH-MT8【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 21時 26分に出品され04月17日 21時 26分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 動作確認済み。

ヘッドバンドに数ミリ程度のスレがありますが、レザーの劣化ではないので、これから剥がれてくることはなさそうです。

イヤーパッドは新品に交換済み。



付属品はポーチ、カールコード、変換アダプタ、となっております。

値下げは考えておりません。ご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヤマハ