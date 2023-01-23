『紫YARDSALE PHANTASY JEANS PURPLE【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 12時 47分に出品され05月09日 12時 47分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 yardsaleの紫のphantasyデニムです。

セレクトショップで購入した正規品となっております。この色でSサイズは希少だと思います。

写真よりも若干青みが強いです。

擦れなどはありません。



サイズ表記（公式記載）



ウエスト77cm

股上30.5cm

股下68cm



yardsale purple denim sk8 vintage 古着 y2k archive supreme stussy keboz dime polar adidas nike 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 紫YARDSALE

PHANTASY

JEANS

PURPLE