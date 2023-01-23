『Bioprogramming repronizer 27Dplusヘアドライヤー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 04時 26分に出品され04月20日 04時 26分に終了予定です。即決価格は26,520円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

BioprogrammingのRepronizer 27dpulsは、髪の健康を考えた先進的な技術を搭載しています。特に、髪に優しい風を提供することで知られています。



ちょうど2年前に購入しました。毎回髪を乾かすときに使用してましたが、大切にしていたので使ってた割に綺麗な方かと思います。目立った大きな傷などはありません。動作にも問題ありません。ただし、小さな傷などですが、多少の使用感はあるのでその点ご了承ください。



レプロナイザーが大好きで、新しいものを購入しましたので、出品させていただきます。



27dは海外でもそのまま使用可能なので、髪が痛むような地域に行ったときにとても役立ちます。

艶を出したければ絶対にレプロナイザーがおすすめです！



新しい107dもありまず27dでも十分綺麗な艶がでるとYoutubeでも言われているので、初めて購入される方には27d中古はお勧めだと思います。(補足:大きさと風力が1番変わったポイントらしい。時間が経ったときの艶は107dがあるのでは？と評価するyoutubeをみましたが、27dも冷風と交互に当てると艶が長持ちする感じがします)

個人的には、ドライヤーは特に27d以上が絶対におすすめです。アイロンは結局挟んで形作るので多少シリーズ落としても綺麗に仕上がると思います。



シリーズが新しくなるたびに、丈夫になっている印象があります。本商品も壊れたこともありません。

万が一壊れた場合でも、リュミエリーナさんは修理一回一律料金で、依頼した箇所以外も治してくれるので、長く使えるいい商品です。(私はファンなので新製品に買い替えますが、使おうと思えば本当にずっと使える商品です！)



説明書や箱はありませんが、アルコール除菌したのち、大切に包装して送付します。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: やや傷や汚れあり