『BMW キャリーケース スーツケース バッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 19時 53分に出品され03月31日 19時 53分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品について】

BMW Mのロゴがあしらわれたスタイリッシュなデザインのキャリーケースです。高級感があり、旅行やビジネスシーンでの使用に最適です。

4つのホイールが360度回転し、スムーズな移動が可能です。伸縮ハンドルにより、身長に合わせた快適な操作ができます。



【大きさ】47 × 33 × 23cm



【素材】ポリカーボネート



【色】ブラック × レッド



【特徴】TSAロック



【状態】中古品ですが比較的使用感の少ない、程度はいいかと思います。



【発送】この状態にプチプチを巻いて発送させていただきます。





- ブランド: BMW M

- 色: 黒

- 素材: ポリカーボネート

- サイズ: 小型

- ホイール数: 4

- 伸縮ハンドル: あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BMW

キャリーケース

スーツケース バッグ