『BAICYCLON by bagjack/ナノユニバース別注 BACKPACK【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 01時 15分に出品され03月17日 01時 15分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BAICYCLON by bagjack/ナノユニバース別注 BACKPACK、カラーはブラックです。



●サイズ：高さ48cm 幅36cm マチ15cm

※公式サイトより。

●素材：

本体：ナイロン100%

※公式サイトより。

●状態：

・1回だけ、タウンユースで使用しました。汚れ、ほつれなどはなく、未使用に近い状態だと思います。ただしあくまで、使用済みということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項：

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



ご興味がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。即購入も歓迎いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BAICYCLON

by

bagjack/ナノユニバース別注

BACKPACK