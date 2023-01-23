『【電池交換済】TISSOT ティソ 腕時計 T050217Aクロノグラフ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 02時 14分に出品され03月30日 02時 14分に終了予定です。即決価格は12,740円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〜はじめにプロフィールをお読みください〜



【稼働品/ battery OK 】です。



【正規品/ genuine product 】です。



【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。



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商品の状態

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比較的に使用感の少ないUSED品です。

多少の擦り傷はございますが、

風防に気になるような傷は見受けられず、

そのほか特に目立つような大きい傷やダメージはございません。



男女問わずご愛用いただけるサイズ感でございます。

クロノグラフ機能搭載で利便性も抜群です！

到着後すぐにご愛用いただけます♪



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商品の詳細

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カラー：シェル×シルバー

サイズ：約3.5cm(リューズ含まず)

ベルト：新しいものに交換済み(社外品です。)

動作 ：確認済み(2024年8月電池交換済みです)

付属品：なし



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その他

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千葉県公安委員会の許可証の元、古物市場にて購入したものです。



【正規品保証】いたします。



過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、

返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください。





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#そが

#そがのティソ



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ウォッチ/バングル/アクセサリー/ジュエリー/レディース /メンズ/アンティーク/ヴィンテージ/ Tレディドレスポート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ティソ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【電池交換済】TISSOT

ティソ

腕時計

T050217Aクロノグラフ