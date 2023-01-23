『Chloe マーシー レザー ショルダーバッグ 保存袋付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 08時 42分に出品され04月04日 08時 42分に終了予定です。即決価格は17,480円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Chloe クロエ マーシー 2WAY ショルダーバッグ レザー



ハンドルとコバに若干の傷があります。写真を参考にしてください。保存袋も付属しております。



カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍するバッグです。日常使いに最適で、コーディネートのアクセントにもなります。



- バッグの色: ベージュ

- 素材: レザー

- 付属品: 保存袋

- ハンドルのデザイン: 編み込みデザイン

- ストラップの状態: 金具に傷あり

- ストラップのデザイン: 取り外し可能



ご覧いただきありがとうございます。



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クロエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Chloe



マーシー レザー

ショルダーバッグ

保存袋付き